Uccise la moglie: accusato anche di abusi sulla figlia (che si è tolta la vita)

Uccise la moglie nel 2021 ad Arese, nella Città metropolitana di Milano, e ora è accusato anche di avere perpetrato per anni abusi sessuali su una dei suoi tre figli, che si è tolta la vita l'anno scorso. Il protagonista è Jaime Moises Rodriguez Diaz, oggi 43enne, in passato manager per una multinazionale, ora in carcere dove sconta la condanna a 27 anni in primo grado per l'omicidio della moglie e il tentato omicidio di un altro dei figli, all'epoca 18enne.

Emerge dalla chiusura delle indagini notificata all'uomo in carcere, che porteranno alla richiesta di un processo per violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima aveva meno di 14 anni. La ragazza sarebbe stata abusata tra il 2017 e il 2021, quando la famiglia viveva in Messico. La bimba aveva 10 anni quando sarebbero iniziati gli abusi e ne aveva 15 quando, l'8 dicembre 2022, si è tolta la vita.

L'uomo uccise la moglie, Silvia Susana Villegas Guzman, all'epoca 48enne, all'alba del 19 giugno 2021 nella casa di famiglia in via Gran Paradiso ad Arese, al termine di una lite. Le indagini dei carabinieri hanno appurato che l'uomo tentò di uccidere anche il figlio maggiore, che aveva 18 anni. Pochi mesi prima la famiglia si era trasferita in Italia dal Messico.

Nel mese di novembre del 2022 arrivò la condanna a 27 anni. Il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo. Durante le indagini, i tre figli avevano descritto il padre come un uomo pericoloso e violento. Ora le ulteriori, drammatiche novità.