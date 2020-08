Ucciso sul filobus, il Marocco pagherà il rientro della salma

La salma di Mouhssine ritornerà presto a casa a spese del Governo del Marocco, e i fondi raccolti in meno di ventiquattro ore per sostenere il rimpatrio verranno donati alla madre che vive in Africa in condizioni di difficoltà.

Questo il lieto epilogo del dramma che ha visto protagonista Mouhssine, un giovane marocchino che a metà giugno ha trovato la morte a Milano, sul filobus 91, dove si è imbattuto in alcuni cittadini stranieri che, in seguito a una lite, lo hanno accoltellato a morte. Solo dopo alcune settimane dall’omicidio le forze dell’ordine hanno rintracciato e arrestato uno dei colpevoli e la Procura della Repubblica ha dato il via libera all’espatrio della salma.

Il denaro per rimpatriare la salma

Ma a quel punto è iniziato un secondo dramma: la madre di Mouhssine, che vive in Marocco, non aveva i soldi per il rimpatrio. La monzese Amrita Ceravolo - volontaria dell’associazione Foodforall che aiuta i senzatetto della stazione centrale di Milano e che conosceva il giovane assassinato - ha lanciato un appello sui social. Servivano 2.400 euro per sostenere le spese di rimpatrio della salma.

L'intervento del consolato

La notizia e la generosità sono diventate subito virali e in meno di ventiquattro ore sono stati raccolti circa 1.500 euro. Questa mattina il Console del Marocco ha contattato Amrita e la redazione di MonzaToday e MilanoToday assicurandoci che il Governo del Marocco si accollerà tutte le spese per il ritorno della salma del giovane in Patria. Le procedure sono già state avviate, bisognerà aspettare i tempi tecnici per l’ultimo viaggio di Mouhssine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma questa non è la sola bella notizia. Grazie all’appello lanciato su Monzatoday e MilanoToday Amrita Ceravolo è stata contattata anche dalla persona che ha assistito Mouhssine negli ultimi istanti di vita.