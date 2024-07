Chiara Ferragni potrebbe chiudere l'ufficio di Milano (e licenziare i dipendenti)

Gli uffici di Chiara Ferragni a Milano potrebbero chiudere. L'head quarter dell'influencer, che si trova in via Turati 24-26, va verso la dismissione, anche se per ora nulla è ufficiale. A dare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia sui suoi profili social. Così, dopo le notizie sul negozio di Milano - e ora sembrerebbe pronto ad abbassare la serranda anche quello di Roma in via del Babuino - "arrivano i primi licenziamenti", afferma il Parpiglia che parla di "uffici svuotati" pubblicando a corredo della news anche una foto che proverebbe quanto sostenuto.

"Quello che vedete nella foto - scrive il giornalista e conduttore su Instagram - è una stanza di uno degli uffici che stanno chiudendo di Chiara Ferragni Collection ovvero dove c’è chi lavora per le attività legate allo sviluppo del prodotto legate alle società (i licenziamenti passano anche da Tbs e non solo, ndr). Alcune stanze sono state date in affitto, altre chiuse. E arrivano i primi licenziamenti 'eccellenti' come l’allontanamento della direttrice della comunicazione", prosegue Parpiglia.

Secondo Gabriele Parpiglia per i licenziati "ricollocarsi per chi ha sul curriculum il nome dell'azienda della Ferragni è difficile". Il marchio, lo scorso anno, era pronto a quotarsi in borsa. Ma tutto questo prima di dicembre 2023, che ha segnato inevitabilmente il corso delle cose. Dietro l'ipotesi di chiusura, o ridimensionamento, ci sarebbe il crollo delle vendite dei prodotti CF Collection.