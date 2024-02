È morto Ugo Intini, storico esponente del Psi

Si è spento a 82 anni Ugo Intini, giornalista e, soprattutto, storico esponente del Partito socialista italiano. Intini, nato a Milano nel 1941, era stato direttore dell'Avanti! e de Il Lavoro di Genova, ma è noto per il suo stretto rapporto con Bettino Craxi. Responsabile per l'informazione, membro della segreteria, portavoce e rappresentante nell'Internazionale socialista del Psi, Intini non ha lasciato il partito, anche dopo Mani Pulite. Prima di entrare nel rinato Psi nel 2007, Ugo Intini era stato anche viceministro agli Affari Esteri per il governo Prodi II.

Sui profili social del Psi il cordoglio del partito "Ciao Ugo". Su X un messaggio del segretario del Partito socialista Enzo Maraio: "Questa notte ci ha lasciato Ugo Intini, un baluardo del nostro partito, un uomo che ha messo il socialismo prima di tutto". Intini si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia e un ricovero durato settimane. Lascia la moglie Carloa e il figlio Carlo.