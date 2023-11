Ultima generazione blocca il traffico e chiede il "fondo riparazione"

Ultima generazione blocca il traffico di Milano. Questa mattina, lunedì 13 novembre, un gruppo di sei ragazzi si è seduto in mezzo a viale Lucania, in zona Corvetto. Gli attivisti portavano con sé uno striscione che recitava “fondo riparazione”, tornando ancora una volta a chiedere al governo un fondo permanente da 20 miliardi di euro che sia indennizzo per i danni causati all’ambiente e alle ripercussioni sul clima.

La protesta è iniziata intorno alle 8.40, sul posto le forze dell'ordine dopo una ventina di minuti. "Gli eventi estremi causati dalla crisi climatica sono ovunque e sempre più frequenti: a Milano abbiamo visto il nubifragio di luglio che ha provocato la caduta di alberi che hanno fermato la città per settimane e distrutto numerose macchine, e sempre qui due settimane fa l'acqua ha bloccato tutta la zona Niguarda. Chiediamo al governo azioni concrete, subito!", afferma Alessandra, una delle ragazze di Ultima generazione.

Una delle ultime proteste degli attivisti per il clima nel capoluogo lombardo si era tenuta a metà ottobre in zona Portello, non molto distante dagli ingressi di Fiera MilanoCity. Stesse modalità e stessa richiesta. In quel caso erano stati denunciati 18 ragazzi. Alla mano sempre lo stesso striscione arancione.

Contestualmente la stessa protesta si è tenuta a Cagliari, come riferito da Ansa. Sul sito del gruppo una serie di eventi per parlare e conoscere “gli attivisti delle azioni di disobbedienza civile” e scoprire la strategia delle azioni. Prossimo incontro a Milano il 18 novembre.