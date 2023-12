Blitz di Ultima Generazione alla Rinascente di piazza Duomo a Milano

Blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Milano nella mattinata di sabato 23 dicembre. Nove ambientalisti hanno dato vita a un sit-in davanti al grande magazzino di Milano durante l'antivigilia di Natale.

Tre di loro sono entrati nello store con uno sparacoriandoli e il megafono lanciando volantini e intonando slogan come "Si avvisa la gentile clientela che c'è un collasso ecosociale in corso", "L’offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi é limitata, affrettatevi" e "Venite con noi a parlare del collasso climatico che ci attende". Non si sono registrati particolari attimi di tensione. Poco dopo l'azione alcuni ambientalisti hanno dato vita a una assemblea popolare al di fuori del negozio.

"Abbiamo interrotto la quotidianità dello shopping per ricordare alle persone che in questo affanno di shopping pre-natalizio la crisi climatica continua", ha spiegato Pietro di Ultima Generazione.

"Dopo l’ottobre e il novembre più caldi della storia, oggi si stanno facendo gli ultimi acquisti per le tavole natalizie ed i regali di Natale, in un clima completamente stravolto - si legge in una nota dell'associazione -. Le prossime siccità e le prossime alluvioni, ondate di calore e grandinate, potrebbero mettere a rischio il cibo non solo per le festività future, ma anche per il fabbisogno quotidiano delle persone. Questi - hanno concluso gli attivisti - sono i regali di Natale della colpevole inazione dei governi, e il fallimento della COP28 di Dubai comporterà che il surriscaldamento globale si avvicinerà a breve ai 2°C, mettendo a rischio la vita di miliardi di persone; non solo nel mondo, ma anche in Italia".