Ultraleggero precipita subito dopo il decollo: uomo gravissimo

Il decollo, lo stallo e lo schianto. Incidente aereo mercoledì mattina a Torlino Vimercati, in provincia di Cremona, dove un ultraleggero è caduto da un'altezza di circa 30 metri precipitando al suolo. Ai comandi dell'Eurofly fire fox c'era un 74enne di Peschiera Borromeo, nel Milanese.

Stando ai primi accertamenti, il velivolo era decollato dal campo di addestramento Punto Volo. Probabilmente a causa di una manovra sbagliata, però, l'Eurofly è andato in stallo poco prima di una virata e il pilota non è più riuscito a tenere il mezzo in quota.

Il 74enne milanese, soccorso dagli operatori del 118 e poi trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Cremona, è in gravi condizioni. Nello schianto ha riportato un trauma cranico e facciale e fratture multiple agli arti inferiori: la prognosi è riservata. Dinamica e cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri. L'ultraleggero, trasferito in un hangar vicino al luogo dell'incidente, sarà sottoposto a tutte le verifiche tecniche del caso già nelle prossime ore.