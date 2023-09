In 70 coi fumogeni in strada per un compleanno: 1 arresto e 6 denunce dopo la festa degli ultras in centro

Fumogeni e cori per un compleanno. Martedì sera decisamente movimentato in corso Sempione a Milano, teatro di una festa degli ultras della curva sud del Milan che si sono ritrovati in un ristorante all’angolo con via Salvioni per celebrare il compleanno di uno di loro. A mezzanotte in punto, stando a quanto appreso, circa 70 ragazzi hanno invaso la strada accendendo una serie di torce rosse e intonando alcuni cori.

Quando una volante si è fermata, i tifosi hanno reagito lanciando bottiglie di vetro contro le auto, tanto che per riportare la calma è stato necessario l’intervento di otto equipaggi. Il festeggiato - un 27enne 'daspato' lo scorso novembre per i disordini post Milan-Dinamo Zagabria - si è scagliato violentemente contro i poliziotti, che per fermarlo hanno dovuto azionare il taser, arrestandolo poi con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Altri sei ultras - tutti milanesi tra i 23 e i 27 anni - sono stai accompagnati in questura e indagati per lo stesso motivo.

Gli altri, tutti vestiti di nero e verosimilmente tutti della Sud milanista, sono invece riusciti ad allontanarsi.