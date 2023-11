Dodici bus in arrivo, settore sold out, 100 senza biglietto: resta alta l’allerta per Milan-Psg

Il giorno della partita. Resta alta la tensione a Milano, dove martedì sera va in scena Milan-Psg di Champions league. L’attenzione, in attesa del fischio d’inizio, è tutta sull’ordine pubblico, ancora di più dopo l’agguato “firmato” nella notte tra gli ultras milanisti che hanno attaccato i transalpini sui Navigli, accoltellando alla gamba un 34enne, finito in ospedale in codice rosso.

In città è previsto l’arrivo di oltre 4mila tifosi francesi, con il settore ospiti - 4.359 posti - che è sold out. Gli ultras parigini arriveranno con dodici pullman, aerei e auto private. Già dalle prime ore di oggi, la polizia sta sorvegliando il centro, la zona dei Navigli e la stazione. L’obiettivo è evitare nuovi incroci pericolosi con i milanisti.

Non solo rossoneri, però. Perché il timore è anche per la faida interna tra gli ultras parigini, spaccati in almeno cinque fazioni, alcune delle quali rivali fra loro. E in più tra gli oltre 4mila in arrivo da Parigi ci sarebbero almeno un centinaio senza biglietti per la partita.