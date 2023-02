Milano 'invasa' dai tifosi portoghesi: più di 4mila in città per Inter-Porto

L'ondata bianco blu. Oltre 4mila tifosi del Porto sono in arrivo a Milano per la sfida di mercoledì sera al Meazza, dove i "dragoes" affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi per gli ottavi di finale di Champions League.

Il settore ospiti sarà tutto esaurito, con poco più di 4.300 presenze. A guidare i supporters portoghesi saranno i due gruppi storici del "do Dragao", i "Super dragoes 1986" e il "Colectivo 95". Circa 2mila tifosi arriveranno da Porto, mentre gli altri convergeranno da Milano da varie città in giro per l'Europa.

Gli ultras biancoblu potrebbero ritrovarsi in centro già dalle prime ore del mattino per poi raggiungere lo stadio in corteo. Per l'ordine pubblico non sembrano esserci particolari profili di pericolo, ma chiaramente i tifosi ospiti saranno controllati dalle forze dell'ordine.

Lo scorso anno, quando i portoghesi erano arrivati sotto la Madonnina per la sfida al Milan - erano i gironi di Champions -, due di loro erano finiti nei guai. Il primo a essere bloccato dalla polizia era stato un 18enne, residente in Svizzera, che era stato scoperto all'ingresso con cinque fumogeni e petardi. Il giovane, maggiorenne da poco, era stato denunciato per il possesso delle torce e nei suoi confronti era stato emesso un divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, valido in Italia e per tutte le competizioni internazionali di Uefa e Fifa.

A fine gara, invece, gli uomini della Digos avevano fermato un 23enne, che vive in Francia, che durante il primo tempo aveva acceso un fumogeno nel terzo anello - il settore ospiti - per poi lanciarlo sul settore sottostante, occupato dai tifosi del Milan. Identificato grazie alle telecamere, il giovane era stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose e per getto pericoloso di oggetti. Per lui Daspo di 5 anni.