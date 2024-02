I tifosi del Rennes invadono Milano, corteo in centro e mezzi deviati

Cori, fumogeni, fuochi d'artificio e bandiere. Circa 3mila tifosi del Rennes hanno invaso il centro di Milano nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio.

I supporter del club francese (a Milano per il match di playoff di Europa League con il Milan) si sono radunati all’Arco della Pace intorno alle 16. Successivamente hanno organizzato un breve corteo verso la metropolitana, dove Atm ha messo a disposizione dei treni speciali fino alla fermata di Lotto. Proprio fuori dalla stazione della metro è previsto un il raduno per l’ultimo corteo verso lo stadio San Siro. La manifestazione è sorvegliata a vista da carabinieri, agenti della questura e polizia locale. Per il momento non si registrano attimi di tensione.

Secondo quanto appreso da MilanoToday i supporter del Rennes a Milano sarebbero circa 7.700 (di cui 400 ultras), ma la capienza del settore ospiti ne può contenere poco più di 4.300. Altri 2.400 troveranno posto nel terzo anello rosso.

I mezzi atm deviati

Per permettere il passaggio del corteo diversi mezzi Atm hanno dovuto cambiare il loro percorso.

Tram 1. Verso Greco devia da Domodossola M5 a via Grossi. Verso Roserio devia da via Cusani a piazza Firenze

Tram 10. Non fa servizio tra corso Sempione/via Procaccini e piazzale Baracca

Tram 19. Non fa servizio tra largo D’Ancora e piazza 6 Febbraio

Bus 67. Devia in entrambe le direzioni tra piazza Piemonte e il capolinea di piazzale Baracca

Bus 68. Devia in entrambe le direzioni tra Amendola M1 e viale di Porta Vercellina/San Vittore

Bus 85. Devia in entrambe le direzioni tra Cairoli M1 e via Cimarosa/Monferrato

Non solo, sul finire della partita le stazioni di Segesta e Ippodromo (M5) chiuderanno “per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio”.