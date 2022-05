Gli ultras che sfondano il cancello per arrivare ai tifosi avversari

Alla fine del match, hanno sfondato un cancello per cercare di raggiungere la tifoseria avversaria, ma la polizia di Stato è intervenuta riuscendo a fermarli. L'episodio nel pomeriggio di sabato 14 maggio allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (Milano), dove si è giocata la partita di playout Pro Sesto - Seregno, che è termita 1 a 1 decretando la permanenza della squadra locale in serie C. Protagonisti una cinquantina di ultras della Pro Sesto.

I tifosi hanno sfondato il cancello di competenza tentando di entrare in contatto con gli ospiti. Gli agenti, però, sono subito intervenuti con alcune cariche di alleggerimento per riportare i sestesi nel loro settore. Una volta fatti uscire i tifosi del Seregno, si è normalizzata la situazione. Un poliziotto del IIIy Reparto Mobile della polizia di Stato si riserva di farsi refertare per le lesioni riportate.