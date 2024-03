Piazza Duomo occupata dagli ultras, maxi striscione 'Fuck polizia'

Corteo a Milano degli ultras dello Slavia Praga. I tifosi del club ceco si sono riuniti in piazza Duomo con striscioni e fumogeni. Sotto la cattedrale meneghina è stato pisizionato un lungo cartellone che recita: "Ave Slavia - Fuck polizia". Lo stesso 'slogan' è stato ripetuto in coro dagli ultras a Milano per assistere al match contro il Milan. Dopo il Duomo i tifosi si sono diretti in zona Lotto per proseguire in corteo.

Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche, il prefetto ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 20 del 7 marzo nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte), nella zona zona Darsena e Navigli e nella zona di Corso Como e dintorni e dalle ore 12 alla mezzanotte del 7 marzo nella zona di San Siro e dintorni.

L'attenzione è sull'ordine pubblico. I tifosi cechi, infatti, sono ricordati in Italia per la loro partecipazione alla partita di Europa League dello scorso ottobre quando si sfidarono con la Roma. In quell'occasione, con la vittoria dei giallorossi, si verificano violenti scontri tra ultras dello Slavia Praga e forze dell'ordine. Il bilancio fu di sei poliziotti feriti e quattro tifosi arrestati.

Mezzi deviati

Per il passaggio dei tifosi verso lo stadio Atm cambia il servizio di queste linee:

Bus 48 non fa servizio tra Portello e Lotto.

Bus 49 non fa servizio tra piazzale Zavattari e Lotto.

Bus 78 nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via S. Giusto/Dessiè e via Silva/Monte Rosa.

Bus 98 non fa servizio tra Segesta e Lotto.

Filovia 90/91 i filbous non fanno servizio tra viale Serra/via Traiano e piazzale Zavattari.

M1 rallentata: su disposizione della questura, alcuni treni sono dedicati allo spostamento dei tifosi.

I corridoi delle stazioni di Duomo (tra M1 e M3) e Lotto (tra M1 e M5) sono chiusi. Per cambiare occorre uscire dai tornelli di una linea e rientrare da quelli dell’altra.