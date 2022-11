Umberto Bossi ricoverato in ospedale

Umberto Bossi è stato ricoverato in ospedale a causa di un malore che lo ha colpito nel primissimo pomeriggio di sabato 19 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30 nella casa di Gemonio del Senatùr. Sul posto è intervenuta un'ambulanza a cui si è aggiunta su ordine della centrale operativa del 118 anche un’automedica con a bordo un rianimatore. Successivamente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Varese in codice giallo. Secondo quanto trapelato per il momento non sarebbe in pericolo di vita.

Umberto Bossi ha da poco compiuto 81 ani e il 27 novembre prossimo avrebbe dovuto fare la sua prima uscita pubblica (al castello di Giovenzano, Pavia) con il comitato Nord da lui voluto e lanciato lo scorso mese di ottobre.