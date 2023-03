Un altro senzatetto è stato trovato morto a Milano

Aveva soltanto 51 anni. L'ennesimo senzatetto è stato trovato morto per strada in città. L'accaduto sotto il ponte di piazzale Corvetto poco dopo le 16 di giovedì 2 marzo.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118, ma per il 51enne, di origine romena, non c'era più nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche la polizia di Stato, con la scientifica. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato rinvenuto sotto alcune coperte; da chiarire anche da quanto tempo l'uomo fosse morto.