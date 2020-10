Milano Lambrate, a 14 anni ha in casa oltre un chilo di droga

Un ragazzino di appena 14 anni è stato trovato in possesso di oltre un chilo di droga e 1680 euro in contanti. L'accaduto nella serata di sabato tra i quartieri di Lambrate e Calvairate.

Quando gli agenti l'hanno fermato in via Compagni, il minore - un cittadino egiziano con precedenti di polizia - ha subito iniziato ad agitarsi. Addosso gli sono state trovate piccole quantità di hashish e 80 euro.

Dopo la perquisizione nella casa del minorenne in via del Turchino, zona Calvairate, i poliziotti hanno rinvenuto anche un chilo di marijuana, due etti di hashish e 1680 in contanti. Il tutto è stato posto sotto sequestro.