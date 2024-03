Occupata la Statale: in 200 in università in occasione dell'8 marzo

Nella stagione delle manifestazioni scolastiche anche l’Università Statale viene occupata. Nel pomeriggio di giovedì circa 200 studenti hanno preso possesso di due aule dell’ateneo situate al piano terra. I ragazzi si sono riuniti sotto la sigla dell’Assemblea universitaria Rebelot e hanno annunciato l’occupazione sul profilo Instagram. “Abbiamo occupato un’ala della Statale”, scrivono annunciando la ‘cena popolare’ e a seguire la ‘serata’.

“Se le nostre vite non valgono noi occupiamo”, si legge sui social. “Ci siamo ripresi gli spazi universitari, per sottrarli alla solita formazione nozionistica e coloniale che caratterizza questo Ateneo - spiegano gli studenti -. Non potevamo più accettare di lasciar fare, di permettere che ancora una volta il sapere universitario fosse usato come metodo riproduttivo di una società ingiusta e disfunzionale, dove gli studenti svolgono unicamente il ruolo di parti da adattare alla catena di montaggio”.

Poi, la nota che ricorda il perché del giorno scelto: “Ci uniamo con gioia a ‘Non una di meno’, a tutte le persone che si oppongono alla violenza di genere e che invaderanno le strade delle proprie città in occasione dello sciopero produttivo e riproduttivo dell’8 marzo”. Gli studenti si uniranno, quindi, al corteo di protesta da via Festa del Perdono.