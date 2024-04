Paura in un bar: tre uomini armati di fucile fanno irruzione nel locale e spaccano la vetrata

Il raid arma in pugno. Il colpo alla vetrata. E la fuga, senza portare via nulla. Misterioso blitz venerdì mattina in un bar ristorante di Pieve Emanuele, nel Milanese. Poco dopo l'orario d'apertura, stando a quanto finora ricostruito, tre uomini - tra cui uno armato di fucile - avrebbero fatto irruzione nel locale, che si trova in via Monte Grappa, e avrebbero minacciato il titolare.

Il branco avrebbe poi sfondata una delle vetrate del bar e avrebbe fatto perdere le proprie tracce, scappando a bordo di una macchina. Il fatto che i tre non abbiano portato via nulla fa escludere l'ipotesi della rapina, spingendo gli investigatori verso la pista della minaccia o del ricatto.

Una mano fondamentale alle indagini potrebbe arrivare dalle parole del proprietario. È stato lui stesso - insieme a un testimone che ha assistito alla scena - ad allertare le forze dell'ordine. Il primo passo per gli investigatori sarà capire se l'uomo abbia ricevuto minacce nei giorni scorsi ed eventualmente da chi.