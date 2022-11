Uomo accerchiato, malmenato e rapinato: 4 arresti

Quattro contro uno. L'hanno prima accerchiato e minacciato con un paio di forbici e poi malmenato e rapinato. L'accaduto nella serata di giovedì 17 novembre in via Scarlatti, non lontano dalla stazione Centrale di Milano, dove è intervenuta la polizia di Stato, arrestando i responsabili. A subire l'aggressione un 20enne singalese.

Finiti in manette per rapina aggravata in concorso due tunisini di 18 e 22 anni, un 32enne somalo e un 21enne marocchino, tutti irregolari in Italia e con precedenti. In quattro avevano avvicinato il ragazzo singalese per poi minacciarlo con le forbici, prenderlo a pugni e infine rubargli smartphone, soldi e zaino.

Grazie alla descrizione della vittima, gli agenti sono riusciti a individuare i rapinatori, che nel frattempo avevano provato ad allontanarsi. Dopo l'arresto sono stati portati a San Vittore.