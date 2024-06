Uomo armato di accetta fermato in Centrale a Milano: due poliziotti feriti

L’accetta che esce dai jeans. L’intervento degli agenti e la reazione violenta. Un uomo di 34 anni, cittadino nigeriano senza precedenti, è stato arrestato martedì mattina a Milano con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso fuori dalla stazione centrale in possesso di un’accetta.

L’allarme è scattato alle 9.15, quando un testimone ha visto il 34enne all’altezza della fermata del tram in Duca d’Aosta e ha notato che dal jeans sbucava una lunga lama. I primi a intervenire sono stati gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia e del reparto mobile, che erano fuori dal Pirellone per una protesta di Coldiretti.

Quando i poliziotti hanno cercato di fermarlo, l’uomo si è scagliato contro di loro, tentando di fuggire. Un ispettore del reparto ha riportato un’abrasione al fianco sinistro, mentre un agente del commissariato è rimasto ferito a causa di un morso. Il 34enne, che è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, è stato comunque disarmato e arrestato. Sarà processato per direttissima.