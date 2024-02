Uomo accoltellato nel Milanese: è grave

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato a Carpiano, piccolo comune vicino a Melegnano, nella mattinata di giovedì 22 febbraio. La vittima è stata raggiunta da un fendente all'addome. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Tutto è accaduto intorno alle 10 in località Cascina Bruciata, come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Le condizioni del 40enne sono subito apparse molto gravi, per questo la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza con elisoccorso.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti e chi sia stato ad aggredire l'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donato Milanese. Le forze dell'ordine sono sul luogo dell'accoltellamento per i rilievi del caso.