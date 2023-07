Ragazzo aggredito all'alba per strada a Milano: grave

Un 25enne soccorso per delle ferite alla testa, al petto e al torace e portato all'ospedale in codice rosso. Questo il risultato di un'aggressione avvenuta all'alba di sabato 15 luglio, intorno alle 5.30, in via Stamira d'Ancona, zona Cimiano.

Sul posto sono intervenuti 118, con un'ambulanza, e carabinieri. Per via delle ferite d'arma da taglio riportate in varie parti del corpo e soprattutto all'addome, la vittima, di origine magrebina, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Al momento dell'arrivo di soccorritori e militari, il giovane era cosciente. Sottoposto a un intervento chirurgico, al momento non corre pericolo di vita.

I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari a ricostruire con chiarezza l'episodio e a individuare il responsabile. In corso l'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona. L'ipotesi al momento è che l'aggressore potrebbe aver colpito il 25enne con un coccio di bottiglia.