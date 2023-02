Uomo accoltellato vicino al cimitero: grave

Un uomo di 51 anni portato all'ospedale in codice rosso. Questo il risultato di un'aggressione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio, poco prima delle 14, vicino al cimitero di Carugate, in via Matteotti.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e automedica, e i carabinieri della compagnia di Pioltello. Il 51enne, trovato cosciente ma con una profonda ferita d'arma da taglio, è stato soccorso e trasportato al Niguarda.

In base a una prima ricostruzione, sembra che l'uomo sia stato accoltellato al culmine di una lite. Il presunto aggressore sarebbe stato fermato dai militari.