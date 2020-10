Rissa nella notte a Milano, uomo accoltellato: portato via in codice rosso

Un 28enne è finito all'ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla coscia con un coltello durante una rissa. L'accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, verso l'una, in via Bertelli, all'interno del parco della Martesana, all'altezza di Gorla.

Sul posto i soccorritori del 118 sono intervenuti con ambulanza e automedica, e dopo aver prestato le prime cure al ferito - un cittadino peruviano, regolare in Italia, con precedenti per rissa, che si trovava in stato di alterazione alcolica - l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano per una ferita alla coscia destra.

La vittima ha riferito che al culmine di un diverbio scoppiato per futili motivi è stato colpito alla gamba con un coltello da un uomoche poi si è dato alla fuga. Al momento dell'arrivo del personale di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) - come riferiscono dalla centrale operativa - l'uomo era comunque cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.