"Dorme per strada ubriaco", ma invece è stato accoltellato: gravissimo

Chi ha chiamato i soccorsi pensava si trattasse di un'intossicazione etilica. Ma in realtà quell'uomo sdraiato per strada era stato accoltellato alla schiena. L'accaduto la notte di capodanno, verso le 2, in corso della Resistenza a Meda (Mb).

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'auto medica. I soccorritori si sono subito accorti che la persona, un 33enne, era gravemente ferita a causa di un fendente che l'aveva colpita alla schiena. Un'ambulanza ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento si trova ricoverato, in pericolo di vita.

Il 33enne è il ferito più grave della notte di capodanno, quando il 118 ha dovuto effettuare in totale 600 interventi. A finire in ospedale sempre in seguito a un accoltellamento, anche un 17enne, soccorso in via Cassinis, zona Rogoredo, e finito in giallo al San Raffaele. Le ambulanze sono accorse in giro per la città e nell'hinterland soprattutto per casi di intossicazioni dovute all'alcol e per soccorrere i feriti, per fortuna lievi, di alcuni incidenti.