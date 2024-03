Uomo accoltellato al torace: è grave

Un uomo è stato accoltellato al torace in modo grave a Pero (Milano). L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica, attorno alle 18.30. A riferire l'accaduto è l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Dalla centrale operativa del 118 hanno inviato sul posto, in via Maria Cristina 16, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il paziente, del quale al momento non si conosce l'età né la provenienza, era sveglio ma presentava un'importante ferita con arma da taglio sul torace.

Il personale sanitario lo ha trasportato d'urgenza - sempre in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano. In via Maria Cristina sono arrivate anche le gazzelle dei carabinieri della Compagnia di Rho. A loro il compito di ricostruire l'accaduto.