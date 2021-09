Un uomo gravissimo dopo essere stato accoltellato a Milano est

L'accaduto nella serata di domenica, verso le 20, in via Cadore

Un uomo di 40 anni trasportato in ospedale in codice rosso per una emorragia causata da un accoltellamento. È accaduto nella serata di domenica 19 settembre in un chiosco di via Cadore, zona est di Milano, dove sono intervenuti 118, con tre ambulanze, e carabinieri.

L'uomo, un cittadino italiano, è stato soccorso per una ferita da arma da taglio alla gamba, che gli aveva provocato un'emorragia. Dopo essere stato stabilizzato dagli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato trasportato all'ospedale Policlinico di Milano. Non sarebbe in pericolo di vita.

A ricevere le prime cure sul posto anche un 33enne sudanese, che a causa di una ferita alla testa è stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli: le sue condizioni erano meno gravi di quelle in cui versava il 40enne. I militari sono al lavoro per effettuare accertamenti utili a ripercorrere la dinamica di quanto accaduto.

In base a quanto ricostruito al momento dai carabinieri della Radiomobile e di Porta Monforte, le due vittime stavano bevendo alcol al chiosco insieme a una terza persona, quando, per motivi ancora oscuri, hanno avuto un acceso diverbio. Al culmine della lite il 40enne è stato colpito da una coltellata alla gamba destra; mentre il 33enne ha ricevuto alla testa un colpo con una bottiglia di vetro. Il terzo uomo si è data alla fuga a piedi, dileguandosi nelle vie limitrofe.