Uomo accoltellato al torace a Milano

Un uomo di 42 anni soccorso per due ferite al torace dopo essere stato accoltellato. L'aggressione nella mattinata di venerdì 24 febbraio, verso le 8.30, in via Illirico, zona est di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato. A causa delle ferite riportate, il 42enne, un signore straniero, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Non si trova in pericolo di vita.

In base a una prima ricostruzione, sembra che l'uomo sia stato ferito da una persona che conosceva, per motivi ancora da accertare. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione è al lavoro la questura.