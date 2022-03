Ragazzo accoltellato in strada a Milano: ferito al collo, è in fin di vita

La discussione per motivi banali, forse "spinta" dall'alcol. I toni che si alzano e il fendente al collo, quasi fatale. Un ragazzo di 21 anni, un cittadino somalo con foglio di soggiorno e con precedenti per interruzione di pubblico servizio, è stato ferito in maniera gravissima nella notte tra venerdì e sabato a Milano.

Teatro del tentato omicidio è stata via Lazzaro Palazzi, in zona Porta Venezia, nel cuore della movida meneghina. L'allarme è scattato verso le 3.30, quando alcuni passanti hanno allertato una macchina dei carabinieri della compagnia Milano Duomo che si trovava a passare in via Lecco. I militari, subito intervenuti, hanno trovato il 21enne a terra, ormai privo di sensi. Il giovane è stato rianimato dai medici del 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento per shock emorragico. La coltellata al collo, sferrata con un coccio di bottiglia, gli ha causato danni pesantissimi: le sue condizioni sono critiche ed è in pericolo di vita.

A colpirlo, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, sarebbe stato un suo connazionale 33enne, anche lui regolare in Italia e anche lui con precedenti. L'uomo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato omicidio dopo essere stato bloccato poco distante dal luogo dell'aggressione. Il lavoro degli investigatori prosegue ora per accertare le cause del litigio, che dovrebbe essere nato per futili motivi.