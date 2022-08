L'uomo che gira armato di coltelli e mazza da baseball di notte

Si aggirava a piedi, nella notte, a Vigevano, vicino alle auto in sosta. Lo hanno notato i carabinieri del radiomobile locale, in servizio di pattuglia, e lo hanno controllato. L'uomo, identificato come un 54enne di Parona, aveva con sé due coltelli a serramanico di 9 e 13 centimetri di lunghezza, ma anche di due coltellini svizzeri (6 e 9 centimetri) e un coltello di legno lungo 21 centimetri.

Non è tutto: aveva anche una mazza da baseball lunga 24 centimetri, oltre a una quantità semi irrisoria di cocaina ed eroina.

L'uomo è stato quindi segnalato alla prefettura pavese per la detenzione di droga a fini di consumo personale, nonché denunciato per porto abusivo di oggetti per offendere.