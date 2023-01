"C'è un uomo armato": 29enne fermato in piazza con un coltello da macellaio in mano

Quando sono arrivati i carabinieri, aveva ormai nascosto l'arma nello zaino. Ma, purtroppo per lui, non gli è servito a evitare le manette. Un uomo di 29 anni, cittadino polacco, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dalla sua nazione per reati contro il patrimonio.

Il 29enne è stato fermato verso le 17 in piazza Tripoli, dove i militari del Radiomobile sono intervenuti dopo le segnalazioni di numerosi testimoni che avevano chiesto aiuto al 112 per la presenza in strada di un uomo che impugnava un grosso coltello da cucina.

È bastato perquisire il giovane per trovare la lama nascosta in uno zainetto. Dopo averlo identificato i carabinieri hanno scoperto che era ricercato in tutta Europa e lo hanno dichiarato in arresto. In più l'uomo deve rispondere anche dell'accusa di porto abusivo di arma bianca.