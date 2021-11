Uomo in giro per Milano con cappello da cowboy e una katana in pugno

Un cappello da cowboy in testa ma, soprattutto, una lunga katana in mano. Un uomo di 50 anni è stato fermato nei giorni scorsi dalla polizia locale a Milano dopo l'allarme dato da alcuni testimoni che lo avevano visto girare armato in via Desenzano.

I ghisa, subito intervenuti, hanno individuato l'abitazione del 50enne, già conosciuto in quartiere, e hanno deciso di perquisirla. Dopo una lunga mediazione con gli agenti - "durante la quale è emerso il disagio psicologico della persona", fanno sapere da piazzale Beccaria - gli uomini della Locale sono entrati nell'appartamento dove sono stati trovati oltre alla katana, tipica spada giapponese, un gladio romano con lama affilata, una fionda e dei nunchaku.

Le spade, tutte prive di regolare porto d'armi, sono state sequestrate e - si legge in una nota della Locale - "da alcune indagini è emerso che la persona fermata è già seguita dalle autorità sanitarie". Gli agenti hanno quindi convinto il 50enne a una visita in pronto soccorso per una verifica sulla terapia già in corso che proseguirà a casa. La situazione, assicurano i ghisa, "sarà monitorata dalla polizia locale per evitare nuovi episodi".

Le armi sequestrate all'uomo