Si arrampica sul tetto del tram e si attacca ai cavi: ricoverato

È salito sul tetto di un tram e si è attaccato al cavo dell'alimentazione, fortunatamente senza rimanere folgorato. L'accaduto nella serata di giovedì 9 febbraio, intorno alle 23, alla fermata, della linea 12, di Cenisio.

L'uomo - un 25enne marocchino irregolare in Italia, che sarebbe in cura per problemi psichici - è stato prima fermato dalla polizia e poi portato all'ospedale Fatebenefratelli, nel reparto di psichiatria. Per via dell'accaduto il tram è rimasto fermo per circa mezz'ora.

Alcuni passanti hanno ripreso l'episodio con lo smartphone per poi pubblicare il video sui social.