Deve andare in carcere: fermato e arrestato a Bollate (Milano)

Un 40enne italiano è stato arrestato per ricettazione e traffico di droga. È successo nella mattinata di martedì 12 gennaio a Bollate, hinterland nord di Milano.

Ad intervenire sul posto i carabinieri di Rho, che hanno tratto in arresto l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano. Processato per ricettazione e traffico di sostanze stupefacenti commessi, commessi a Bollate nel 2018, dovrà espiare 3 anni e tre mesi di carcere.

Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto dai militari a San Vittore, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.