Uomo in arresto cardiaco: rianimato e soccorso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno rianimato e soccorso un uomo di 68 anni in arresto cardiaco. L'accaduto verso le 19.40 di venerdì 7 ottobre in via Saldini, zona est della città.

Il 68enne, il cui cuore aveva smesso di battere, è stato rianimato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, i quali dopo averlo portato fuori dal suo appartamento, al quinto piano di un palazzo, l'hanno affidato ai soccorritori del 118. L'uomo è stato quindi trasportato al Policlinico di Milano in codice rosso.