Milano, uomo esagitato entra in asilo: fermato dalla polizia

Intercettato dalla sicurezza. Poi fermato dalla polizia, non senza fatica. Attimi di panico mercoledì pomeriggio nell'istituto Maria Consolatrice di Milano a causa di uomo - poi identificato in un italiano di 38 anni - che si è introdotto improvvisamente nella struttura, mentre i bimbi erano nelle aule.

L'intrusione sarebbe avvenuto verso le 15.30, quando il 38enne sarebbe passato dal carraio di via Timavo sfruttando l'uscita di una macchina. Una volta dentro, si sarebbe diretto nel cortile centrale, dove è stato notato dal personale di sicurezza dell'istituto, che ha cercato di scortarlo verso l'uscita di via Algarotti. L'uomo, in evidente stato di agitazione, si è però opposto e si è rifugiato sotto la tettoia della zona passeggini del nido.

Lì è stato definitivamente bloccato dagli agenti delle volanti, che pare lo abbiano trovato mentre cercava di arrampicarsi sulla struttura per scappare. Fermato, il 38enne è poi stato accompagnato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo: al momento nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti.

"Teniamo a precisare che i bambini e i ragazzi di tutti i plessi scolastici non sono mai stati in pericolo e che tutto il personale della scuola ha collaborato attivamente al fine di evitare che gli alunni stessi si rendessero conto dell'accaduto", ha fatto sapere la direzione scolastica ai genitori con una comunicazione indirizzata alle famiglie.