Cade dal cavallo: ferito gravemente

Un uomo portato via in codice rosso dopo una caduta da cavallo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 1 agosto nel centro sportivo di via Valcamonica di Limbiate, comune brianzolo al confine con l'hinterland milanese.

Sul posto, nel tardo pomeriggio, sono arrivati 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso, e carabinieri della compagnia di Desio. Il cavallerizzo, 46 anni, è stato soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale di Legnano a causa dei pesanti traumi riportati nella caduta. Ai militari sono affidati i rilievi per accertare la precisa dinamica dell'infortunio.