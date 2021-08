Milano, uomo cade da un muretto e precipita per cinque metri: gravissimo

L'accaduto nella notte in piazza Sigmund Freud, zona Garibaldi. Sul posto 118 e Polfer

Un uomo di 35 anni trasportato all'ospedale in codice rosso. Questo l'effetto di una caduta, avvenuta nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 agosto, verso le 2, in piazza Sigmund Freud.

Sul posto sono intervenuti 118, con un'ambulanza e due auto mediche, e polizia ferroviaria. Dopo aver stabilizzato il ferito, che versava in gravi condizioni e non ha potuto essere identificato, i soccorritori l'hanno trasportato - in codice rosso e intubat - all'ospedale Niguarda di Milano.

Per fare luce sulla vicenda stanno effettuando accertamenti gli agenti della polizia di Stato. In base a quanto ricostruito dalla questura, l'uomo, sotto effetti di stupefacenti, è caduto da un muretto facendo un volo di circa cinque metri e provocandosi pesanti traumi e ferite.