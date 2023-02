Precipita per 9 metri: ferito gravemente

Un uomo di 50 anni portato via in elicottero in codice rosso dopo essere precipitato per circa 9 metri. Il tragico episodio nella mattinata di giovedì 23 febbraio, poco prima di mezzogiorno, in via Giosué Carducci a San Giuliano Milanese.

Sul posto sono intervenuti 118, con elisoccorso e ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Il 50enne, un signore straniero, è stato soccorso per diversi e gravi traumi ed elitrasportato al Niguarda. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente.

L'uomo è stato trovato in cortile dopo essere caduto dal balcone al secondo piano di un condominio, precipitando per circa 9 metri. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma l'ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto volontario.