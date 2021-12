È morto l'uomo che ha mandato in tilt la metro di Milano

È morto in ospedale l'uomo di 35 anni che mercoledì mattina ha mandato in tilt il servizio della metropolitana di Milano, in particolare sulle linee rossa e verde. Era stato portato al Niguarda in fin di vita e con massaggio cardiaco in corso ma non è bastato. Restano ancora da comprendere, stando a quanto comunicato dalla questura a MilanoToday, le ragioni che hanno provocato l'infarto del 35enne. Benché l'ipotesi principale resti quella dell'abuso da parte sua di una qualche sostanza stupefacente.

La corsa nella galleria della metro, l'infarto e la morte

Qualcosa sicuramente ha "spento" le luci del 35enne - un cittadino peruviano - che quella mattina, attorno alle 7.30, è entrato nella fermata Pasteur della linea M1 e, anziché attendere il treno sulla banchina come tutti i passeggeri, è sceso sui binari. Non un suicidio: perché una volta giù ha cominciato a correre. Correre come un forsennato. Mentre dalla centrale operativa di Atm, i responsabili bloccavano la circolazione dei treni della rossa, tra Villa San Giovanni e Palestro. E al suo inseguimento si mettevano gli agenti della polizia, con la polmetro in prima fila.

Da lì - in superficie siamo lungo viale Monza - ha corso sottoterra fino alla fermata Loreto. Poi, nell'incrocio tra la M1 e la M2, ha svoltato sulla linea verde, a sua volta bloccata. E proseguendo la sua folle corsa in galleria ha raggiunto al stazione Caiazzo. Quando è stato fermato sui binari era in evidente stato di agitazione, probabilmente in stato psico fisico alterato, e ha avuto l'infarto. L'arrivo di medici e sanitari del 118 non è servito a restituirlo alla vita.

Il caos in metropolitana a Milano

L'orario di punta e la centralità delle linee e delle fermate interessate dallo stop hanno contributo a mandare in tilt una parte della città. La circolazione dei treni, sospesa fin dall'inizio, è ripresa progressivamente sia sulla M1 che sulla M2. Mentre in superficie era tutto un via vai di bus sostitutivi e persone col cellulare in mano, sotto il manto stradale si consumavano gli ultimi minuti di vita del 35enne.