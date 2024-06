Uomo di 38 anni trovato morto in auto

Dramma sabato mattina a Brugherio (Monza Brianza). Un uomo di 38 anni, un italiano residente a Cernusco sul Naviglio (Milano), è stato trovato senza vita all'interno di un'auto, in via Bindellera. A chiamare i soccorsi e a segnalare quella Lancia Ypsilon ferma in quella strada a fondo chiuso è stato un residente che si è insospettito nel vedere una persona all'interno.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata poco dopo le 10.30 e sul posto, insieme a una pattuglia della polizia locale è giunta anche un'ambulanza del 118 e l'automedica. Gli agenti della polizia locale, ricostruisce MonzaToday, hanno trovato l'uomo incosciente all'interno dell'abitacolo a cui era stato collegato il tubo di scappamento del veicolo. Sono state praticate immediatamente le manovre di rianimazione purtroppo però per il 38enne non c'è stato nulla da fare.

La tragedia, un gesto volontario, si è consumata in strada e l'utilitaria è stata trovata con motore spento e senza carburante. Dentro la vettura è stata trovata anche della droga che è stata sequestrata. Sono in corso le indagini della polizia locale.

