"Lo ammazzo" e tira fuori un coltello sul tram, panico fra i passeggeri

Dà in escandescenze sul tram, terrorizzando i passeggeri, e poi tira fuori una lama di almeno venti centimetri da uno zaino, urlando: "Se scopro chi ha chiamato la polizia lo ammazzo". Follia sul tram numero 14 venerdì scorso, in pieno giorno a Milano, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico lungo la tratta che andava da Lanza fino ad Arena.

A denunciare tutto sui social è stato uno dei presenti: un milanese di 56 anni. Erano da poco passate le 16:00 quando, stando a quanto raccontato anche a MilanoToday, il 56enne è salito sul mezzo pubblico, facendo subito i conti con la presenza di un trentenne in preda al delirio. Quest’ultimo aveva con sé un monopattino, un casco e uno zaino e, in evidente stato confusionale, inveiva contro tutti quelli che gli passavano a tiro. A un certo punto il 30enne se la sarebbe presa con una famiglia composta da moglie, marito e figli. Il padre di questi si è posto a difesa, arrivando a muso duro contro il trentenne che, a quel punto, ha aperto uno zaino e ha tirato fuori la lama. È stato il panico.

Sempre secondo la testimonianza del milanese 56enne, il padre di famiglia è rimasto a protezione della moglie e dei figli mentre il resto dei passeggeri si allontanava dall’esaltato, cercando riparo sul fondo del tram. Proprio in quel momento il conducente del mezzo si è fermato e ha aperto le porte. È così scattato un fuggi fuggi generale mentre il padre di famiglia avrebbe spintonato il trentenne fuori dal mezzo. Nel frattempo si sono chiuse le portiere ed è ripartito il tram, su cui è ritornata la pace. L’uomo armato è rimasto a piedi. I presenti nel frattempo avevano anche chiamato le forze dell’ordine.

Una volta tornato a casa, il 56enne, che ha chiesto di restare anonimo, si è sfogato sui social, raccontando quanto accaduto e scrivendo: "Non sono uno che si lancia in polemiche, non sono un razzista e sono abbastanza aperto e non sono nemmeno il Vip che si lancia in proclami e adesso avendolo vissuto in prima persona ho chiaro cosa vuol dire "senso di paura”. Ho veramente il cuore in gola e mi auguro che qualcosa cambi al più presto".