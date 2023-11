Botte e soprusi per 10 anni: condannato il padre di famiglia

Violentava la compagna, la minacciava di morte. Picchiava i tre figli, tutti sotto gli 11 anni. Prendeva a bastonate e seviziava il cane. Malmenava anche la suocera. Dieci anni di abusi e, infine, una condanna a 12 anni di carcere per un uomo di 40 anni originario della Campania, ma residente a Milano.

Botte, soprusi e umiliazioni per una famiglia che per un decennio ha subìto in silenzio un padre padrone aggressivo, specialmente se sotto effetto della cocaina. I figli, di 11, 10 e 7 anni, erano i soldatini costretti a obbedire agli ordini. Oltre alla violenza sui membri della famiglia, anche sugli animali. L’uomo, infatti, aveva 20 pitbull, un allevamento che non era riuscito a far decollare. Quindi, bastonate anche a uno dei cani, malmenato e seviziato, fino a ridurlo in fin di vita.

Oltre alla pena carceraria, i giudici hanno anche disposto una provvisionale di 50mila euro di cui 20 per la compagna e 10 per ognuno dei figli. Le accuse sono di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente, dei loro bambini, della suocera e del cane.