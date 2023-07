Uomo si cosparge di benzina: "Mi do fuoco"

Si è cosparso testa e busto di benzina. E ha minacciato di darsi fuoco. Pomeriggio di paura quello di martedì 25 luglio in via Gramsci a Rozzano, dove un 34enne è stato salvato dall'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto, intorno alle 16, sono accorsi 118, con un'ambulanza, carabinieri e polizia locale di Rozzano. L'uomo - un marocchino senza fissa dimora e con alcuni precedenti - si è versato la benzina su parte del corpo, ha preso un accendino e si è detto deciso ad appiccare il fuoco.

A dissuadere l'uomo dai suoi intenti sono stati militari e agenti, che l'hanno poi affidato alle cure dei soccorritori. Subito dopo è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Paolo di Milano. In base a quanto ricostruito, all'origine del gesto del 34enne vi sarebbero alcuni problemi familiari: separato da poco dalla moglie, l'uomo non riuscirebbe a vedere la figlia piccola.