L'uomo che devasta un'auto con un palo di un cartello stradale

L'accaduto in via Ferrante Aporti nella notte

Ha distrutto un'auto in sosta colpendola più volte con il palo di un cartello stradale, ma è stato fermato e arrestato. L'atto vandalico nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno in via Ferrante Aporti, zona Stazione Centrale, dove sono intervenuti i carabinieri. A finire in manette un 24enne del Gambia con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

È stato un passante a segnalare quanto stava accadendo: dopo aver assistito alla distruzione del veicolo, ha chiamato il 112. Intanto però il 24enne si è dato alla fuga, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Giunti sul posto i militari della radiomobile, anche grazie alla descrizione e alle indicazioni fornite dal testimone, sono riusciti a rintracciare il giovane, che si era rifugiato in un deposito della zona. Trovato in stato di forte agitazione, forse a causa dell'assunzione di stupefacenti, l'uomo è stato riportato alla calma, per poi essere tratto in arresto per danneggiamento aggravato.