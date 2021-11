Uomo ferito dalla ex fidanzata con un coltellino

Un uomo di 36 anni portato in ospedale in codice giallo. Questo l'esito di una lite tra ex fidanzati avvenuta nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 novembre, verso le 2.30, in via Fratelli Cervi a Opera, hinterland sud di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri. A causa di una ferita il 36enne è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Milano, dove dopo essere stato medicato con due punti di sutura e aver ricevuto una prognosi di dieci giorni, è stato dimesso.

In base a quanto ricostruito dai militari, i due ex fidanzati, entrambi italiani, stavano litigando, per motivi ancora in via di accertamento, quando lei, 26 anni, al culmine dello scontro, ha colpito il ragazzo con un coltellino, ferendolo, per fortuna non in modo grave.