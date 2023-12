Uomo trovato con la testa ferita per strada a Milano: è grave

Non è chiaro se si è ferito da solo, forse perché ubriaco, o se è rimasto vittima di un'aggressione. Sicuramente è in gravi condizioni l'uomo di 64 anni che nella mattinata di sabato è stato trovato a terra ferito da un passante in piazza Pompeo Castelli a Milano, verso le 7.30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che l'hanno trasportato in codice rosso al Policlinico.

La polizia di Stato sta indagando sul ferimento. Il 64enne aveva i documenti e risulta incensurato, secondo quanto riferito dalla questura abita nel circondario e avrebbe assunto molto alcol, circostanza che non fa escludere agli agenti che si sia ferito da solo, cadendo. Presenta infatti una profonda ferita alla fronte, ovviamente compatibile con diverse ipotesi, ma nessun segno di colluttazione o altre lesioni.