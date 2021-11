Incidente sul lavoro a Milano, operaio investito da un miniescavatore

Un operaio 43enne soccorso in codice rosso dopo un incidente sul lavoro all'interno di un cantiere stradale. L'accaduto nel pomeriggio di venerdì 5 novembre, poco prima delle 15, in via del Regno Italico, nelle adiacenze del parco nord di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri. In base alla ricostruzione dei militari, l'uomo, classe '77, è stato investito da un mini escavatore, riportando pesanti traumi alla gamba e al bacino.

Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori l'hanno trasportato - in codice giallo - all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni, fortunatamente, erano meno gravi del previsto e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati ai carabinieri, i quali accerteranno anche eventuali responsabilità.