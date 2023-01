Operaio cade da un'impalcatura: gravemente ferito alla gamba

Un uomo di 57 anni portato via in codice rosso. Questo il risultato di un incidente sul lavoro avvenuto poco prima delle 16 di giovedì 12 gennaio a Milano, in via della Torre, zona Turro.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Il lavoratore, soccorso per alcune gravi fratture alla gamba, è stato portato in rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, era comunque cosciente e non si trova in pericolo di vita

Ad intervenire sul luogo del sinistro anche i carabinieri. A loro sono affidati gli accertamenti per capire la dinamica dell'infortunio sul lavoro e chiarirne eventuali responsabilità. In base a quanto ricostruito finora, l'operaio era al lavoro su un'impalcatura, quando, per motivi ancora da acclarare, sarebbe caduto da un altezza di circa un paio di metri.