Uomo trovato a terra incosciente e con un trauma al volto, è grave

Il ferito è stato portato in codice rosso in ospedale

/ Via Cesare Lombroso

Era per terra, privo di coscienza e con un trauma al volto. È stato soccorso dal personale del 118, intervenuto con ambulanza, e trasportato alla Clinica Città Studi.

A riferire l'episodio è la stessa Azienda regionale emergenza urgenza, che ha ricevuto la richiesta d'intervento poco prima delle 3 di martedì. Il ferito, identificato come un 43enne, era in via Cesare Lombroso, zona Ortomercato a Milano. Giaceva al suolo ed era privo di sensi.

Per fare chiarezza sull'episodio sono intervenuti gli agenti di polizia. Si tratta con molta probabilità di un'aggressione.